Çerçesov: Türk milli takımında yapılan oyuncu değişiklikleri Rusların maç boyunca üstünlük sağlamasına imkan tanımadı

Takımların 1-1 berabere kaldığı karşılaşma sonrasında düzenlenen basın konferansında konuşan Çerçesov, maçın ilk yarısından sonra Türkiye takımında yapılan oyuncu değişikliklerinin Rusya milli takımının maç boyunca üstünlük sağlamasına imkan tanımadığını ifade etti.

Türkiye ve Almanya A milli futbol takımlarının 7 Ekim’de yaptığı hazırlık maçının skorunun 3-3 olduğunu hatırlatan Çerçesov, "Çok iyi oyuncuları olan bu seviyedeki Türkiye takımı ile sadece biz değil, Almanlar da 90 dakika boyunca üstünlük sağlayamadı. Üstünlüğü 90 dakika boyunca elimizde tutmayı çok istedik, ancak arada meslektaşım (Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş) oyunlarını güçlendiren oyuncu değişiklikleri yaptı" diye konuştu.

Çerçesov, "Bence seyirciler oyunu sevdi, kazanmaya kararlıydık, ancak objektif olmalıyız, beraberlik maçın doğal sonucudur. Her iki takım da kazanmak için oynadı, puanları paylaştı. Daha önceki maçı Sırbistan'la boş bir stadyumda oynamıştık, o maçla karşılaştırıldığında bu maç yerden göğe kadar farklıydı, bambaşka bir atmosfer vardı. Hatta statta bulunan yedi bin kişi bile seslerini duyurabildi, destekleri için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, önceki gün akşam Moskova’daki VTB Arena Stadı’nda Rusya ile oynanan UEFA Uluslar Ligi deplasman maçında 1-1 berabere kalmıştı.