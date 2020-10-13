Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Herhangi bir semptom göstermeyen Ronaldo, önlem amaçlı İsveç maçının kadrosundan çıkarıldı.

Portekiz Futbol Federasyonu, Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, futbolcunun herhangi bir semptom göstermemesine rağmen ilk testinin pozitif çıktığı ve ikinci testin sonucunun beklenildiği belirtildi.

Ronaldo ayrıca, UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim'de TSİ 21:45'te oynanacak İsveç maçının kadrosundan önlem amaçlı olarak çıkarıldı.