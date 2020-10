Şenol Güneş: Sabrediyorum, şükrediyorum, dinliyorum, susuyorum

UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Sırbistan ile karşılaşacak Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın karşısına çıktı

NTV Spor'un aktardığına göre tecrübeli teknik adam, "Biz herkesi dinliyoruz, görüyoruz. Kendimizi değerlendiriyoruz. Eleştirilerde doğrular varsa dinleriz, yoksa dinlemeyiz çöpe atarız. Her türlü eleştiriye saygı duyarız" diyerek röportajına başladı.

"Arsene Wenger, Uluslar Ligi'nin gereksiz olduğunu ve kaldırması gerektiğini düşünüyor. Sizin yorumunuz nedir?" sorusunu yanıtlayan Güneş, "UEFA Uluslar Ligi, hazırlık maçlarının anlamsızlığını ortadan kaldırdı. Futbol günümüzde para oldu artık. Gelir elde etme açısından önemli bir adım" dedi.

'Almanya gibi olmak istiyoruz'

Futbol takımının istikrarlı görüntüsünü korumak istediğini belirten milli takım teknik direktörü, "Almanya zaman zaman tökezlese bile kurumsal kimliğini çok iyi oturttu. Almanya gibi olmak istiyoruz. Bu takım galibiyetlere alışan bir grup. Fransa'yı yendiğimiz gibi iyi oyunlarımızı sürekli hale getirmeliyiz" diye konuştu.

Şenol Güneş, sasın toplantısında Medipol Başakşehir futbolcusu İrfan Can Kahveci hakkında gelen soruya, "İrfan Can Kahveci hakkındaki görüşleri ve yorumları sonraya bırakıyorum. Herkes işine geleni anladığı için şu an konuşmaya gerek yok. İrfan, milli takıma çağrıldı. İrfan Can, karantinadan dolayı milli takıma katılamadı. Spekülasyonlara gerek yok. Güzel ve doğru konuşmak için esasında sabrediyorum, şükrediyorum, dinliyorum, susuyorum, yeri geldiğinde cevap veririm diye düşünüyorum" dedi.

Şenol Güneş, son olarak, "Milli takım her oyuncunun üstündedir. Bütün oyuncularımız mutlu, huzurlu. Yarın elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.