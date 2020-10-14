Mısırlı futbolcu Salah'a İslamofobik tezahürat yapan kişiye 3 yıl boyunca maç yasağı

Bradley Thumwood adındaki West Ham United taraftarı, Liverpool'da forma giyen Mısırlı golcü Muhammed Salah’a yönelik sarf ettiği İslamofobik sözler nedeniyle 3 yıl boyunca futbol maçlarına gidemeyecek.

Geçen sene şubat ayında West Ham United ile Liverpool arasından oynanan maçta, bir video kaydına yansıyan görüntülerde, Salah köşe vuruşuna hazırlanırken 48 yaşındaki Thumwood’un Mısırlı futbolcuya hakaret ettiği duyuluyor.

West Ham United taratarı, “Salah seni lanet olası Mülüman. Lanet olası Mülüman g... s..." gibi ifadeler kullanıyor.

Bugün Thames Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısında çıkan Thumwood, Mısırlı oyuncuya karşı ırkçı ifadeler kullandığını kabul etti.

400 sterlin para cezasına çarptırılan Thumwood'un 125 sterlinlik mahkeme masrafları ile mağdurun ek ücretlerini ödemesine de karar verildi.

Yasağı memnuniyetle karşıladığını açıklayan West Ham, bu tür olaylara 'sıfır tolerans gösterileceğini' vurguladı ve görüşlerini ıslah etmek için Thumwood'u eğitmek istediklerini de belirtti.

West Ham, bu teklifin kabul görmemesi durumunda yasağı ömür boyu uygulama ihtimalini dışlamadıklarını da ekledi.

Temiz Futbol görevlisi Andy Sheldon, futbol taraftarlarını sahalardaki ırkçılığı ortadan kaldırmak için taraftarları ülke çapındaki maçlarda bu tür vakaları bildirmelerini istedi.