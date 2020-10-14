Fenerbahçe Başkanı Koç'tan 'limit' açıklaması: AYM'ye başvurduk, sonuç alamazsak AİHM'e gideceğiz

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, harcama limitleriyle ilgili, "Limitlerle ilgili tahkim kararı için AYM'ye başvurduk. Oradan da sonuç alamazsak AİHM'e gideceğiz" dedi.

Spor müdürleri ve bazı spor yazarlarıyla bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon için yapılan transferlerden bahseden Koç, "Transfer yapmak önemli ama takım olmak daha önemli. Erol hoca bize kasım ayının ortasına kadar sistemin oturacağını söyledi. Geçmiş yıllara göre daha iyi bir hava yakalandı, aile ortamı var. İyi yoldayız, umutluyuz" dedi ve "İki yılda çekmediğimiz çile kalmadı" ifadelerini kullandı.

NTV'nin aktardığı habere göre Koç, harcama limitleri konusunda, "Limitlerle ilgili tahkim kararı için AYM’ye başvurduk. Oradan da sonuç alamazsak AİHM’e gideceğiz" dedi.

'Emre'nin kıymetini, değerini daha iyi anladık'

'Emre Belözoğlu’nun mukavelesi gönüldendir' diyen Ali Koç, şöyle devam etti:

"Geçen sene kaptanlık, liderlik yaptı. Bu süreçte Emre’nin kıymetini, değerini daha iyi anladık. Bazı transferleri hoca çok istedi, bazılarını Emre istedi, bazıları da ortak akılla oldu. Üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi."

'Emre'nin neden unvanı açıklanmadı?' sorusunu da yanıtlayan Koç, "Çünkü yoğunluk vardı, transferlerin bitmesini bekledik. Hak ettiği bir tören yapmak istedik. 1-2 haftaya açıklanır" dedi.

"Her sene 18 transfer yapmak tabii sağlıklı değil" ifadelerini kullanan Ali Koç, "Biz takımım maliyetini 35-40 milyon euro'ya düşüreceğiz" diye konuştu.

'Çok ağır cezalar, ucu açık tanımlamalar var'

Koç, "Yapılandırma konusunda bankalarla yaptığımız görüşmeler olumlu ilerliyor. 2 yılı geri ödememesiz toplam 9 yıllık bir plan üzerinde uzlaşma sağlamak üzereyiz. 6-7 hafta sonra görüşmeler tamamlanır diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kulüpler yasası ile ilgili süreç ve maddeler açısından ciddi çekincelerimiz var" diyen Koç, "Çok tehlikeli maddeler var. Çok ağır cezalar, ucu açık tanımlamalar var. Bu yapı FIFA ve UEFA nezdinde kabul görmeyebilir" açıklamasında bulundu.