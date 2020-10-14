Kayıt
23:06 14 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Juventus maçına çıkmayan Napoli hükmen mağlup sayıldı

    © REUTERS / Massimo Pinca
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 14
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0e/1043030932_0:161:1601:1061_1200x675_80_0_0_ca0f7539f8ebcc5030e37ac68f5bf0a5.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202010141043030961-juventus-macina-cikmayan-napoli-hukmen-maglup-sayildi/

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) yönetimi, ligin 3. haftasında oynanması gereken Juventus-Napoli müsabakasında, maç saatinde sahada olamayan Napoli takımını hükmen yenik sayarken, 1 puan silme cezası verdi.

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) yönetimi, ligin 3. haftasında oynanması gereken Juventus-Napoli müsabakasında, maç saatinde sahada olamayan Napoli takımını hükmen yenik sayarken, 1 puan silme cezası verdi.

    Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, konuyu inceleyen Serie A Spor Hakimi Gerardo Mastrandrea, 4 Ekim'de oynanması gerekirken, konuk takımın sahada bulunmaması sebebiyle oynanmayan Juventus-Napoli maçına dair kararını verdi.

    Mastrandrea, maçın başlama saatinde Torino'daki Allianz Stadı'nda hazır bulunmayan Napoli'nin 3-0 yenik sayılmasına hükmederken, ayrıca mavi-beyazlı takıma İtalya Futbol Federasyonu'nun (FIGC) Kovid-19 salgını döneminde lig maçlarının yapılabilmesine yönelik daha önce belirlenen ve kulüplerin de kabul ettiği protokolüne uymaması sebebiyle 1 puan silme cezası verdi.

    Söz konusu kararın gerekçesinde, Napolili yerel sağlık makamlarının 3 Ekim'de mavi-beyazlı ekipteki Kovid-19'lu oyunculara yönelik ilk kararında takıma seyahat yasağı getirmediği ve Napoli takımının, Torino'ya gidebilecek durumda olduğuna işaret edildi. Yerel sağlık makamlarının ek kararları gelmeden önce mavi-beyazlı takımın, zaten Torino'da olması gerektiği, bu nedenle Napoli'nin fikstürdeki maçını kaçırmak için geçerli mücbir bir sebebi olmadığı ifade edildi.

    Napoli'nin söz konusu hükmen mağlubiyet ve puan silme cezasına itiraz edeceği belirtildi.

    Ne olmuştu?

    Napoli takımında, Juventus maçı öncesinde oyuncular Piotr Zielinski ve Elijf Elmas ile teknik heyetten 1 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Napoli kenti yerel sağlık makamları, takımın karantinada kalması gerektiğini belirterek mavi-beyazlı ekibin, 4 Ekim'deki Juventus maçı için deplasmana gitmesine izin vermemişti.

    Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ise takımına deplasmana seyahat yasağı getirildiği için rakibi Juventus ve Serie A yönetimine maçın ertelenmesi yönünde çağrı yapmıştı.

    Buna karşılık, Juventus sahaya çıkacağını açıklamış, Serie A Lig Yönetimi de karşılaşmanın 4 Ekim'de yerel saatle 20.45'te başlayacağını ilan etmişti.

    UEFA ve FIGC'in belirlediği kurallar, bir kaleci olmak üzere 13 kişilik kadro çıkartabilen takımların maça çıkmasını öngörüyor. Karşılaşma öncesinde sadece 2 oyuncusunda Kovid-19 pozitif çıkan Napoli'nin, bu kural doğrultusunda maç erteleme talebi de bulunmuyordu.

    Torino'da 4 Ekim Pazar günü maç saatinde hakemler ve Juventus takımı hazır bulunmuş ve kurallar gereği ilk yarı bitimine kadar rakip konuk takım beklenmişti. Napoli gelmeyince de maçın hakemi Daniele Doveri, müsabakayı tatil etmişti.

    Etiketler:
    İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Serie A, hükmen mağlubiyet, Napoli, Juventus
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Hayvan Portreleri kategorisinin birincisi Danimarkalı fotoğrafçı Mogens Trolle'nin The pose fotoğrafı
    2020 Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananları
    Karikatür
    Trump, Rusya ve Clinton soruşturmalarında 'gizliliği kaldırdı'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet