Tribünler 217 gün sonra seyircilere ‘merhaba’ dedi

Türkiye ile Sırbistan arasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan müsabakaya locaların yüzde 50’si kadar taraftar alındı. Türkiye’de taraftarlar 217 gün sonra tribünlerde maç izledi.

Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan Uluslar Ligi müsabakasında Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alındı.

Localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli taraftarlar alındı.

Koronavirüs salgını sonrası geçtiğimiz sezon Süper Lig’in 26.haftasından itibaren müsabakalar seyircisiz oynanırken, Türkiye’de en son seyircili mücadele 12 Mart tarihinde Başakşehir’in, Kopenhag ile yaptığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda oynanmıştı.

217 gün sonra taraftarlar, Türkiye-Sırbistan maçı ile tribündeki yerini aldı.