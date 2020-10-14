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    A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında Sırbistan ile Türk Telekom Stadı’nda karşılaştı. Milli futbolcu Ozan Tufan'ın (6) vuruşunda top ağlara gitti.

    Türkiye A Milli Futbol Takımı, konuk ettiği Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı

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    Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta konuk ettiği Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı.

    UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynanan Türkiye-Sırbistan maçı, 2-2 berabere tamamlandı.

    İlk yarı

    UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynanan Türkiye-Sırbistan maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

    Türkiye ile Sırbistan arasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan müsabakaya locaların yüzde 50’si kadar taraftar alındı. Türkiye’de taraftarlar 217 gün sonra tribünlerde maç izledi.
    © İHA / GÜVEN MERT ERCAN - MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU
    Tribünler 217 gün sonra seyircilere ‘merhaba’ dedi

    2. dakikada milli takımın sol kanattan kullandığı kornerde Cengiz, Hakan'a pasını attı. Hakan sol çaprazdan kaleyi gördüğü pozisyonda çok sert vurdu. Kaleci Dmitrovic'ten dönen topu, savunma uzaklaştırdı. 

    21. dakikada Sırbistan öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ristic'in ceza sahasına yaptığı ortada Milinkovic topa kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 0-1. 

    Mücadelenin ilk yarısı Sırbistan'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 

    İkinci yarı

    47. dakikada Kolarov'un soldan kullandığı kornerde arka direğe hareketlenen Milenkovic'in kafayla vurduğu top az farkla üstten auta çıktı.

    48. dakikada konuk takımda Milinkovic ceza sahasında Okay Yokuşlu ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca Bulgar hakem Georgi Kabakov penaltı kararı verdi. 49. dakikada penaltıyı kullanan Aleksandar Mitrovic, meşin yuvarlak ile kaleci Mert Günok'u ayrı köşelere gönderdi: 0-2

    57. dakikada milliler farkı 1'e indirdi. Sırbistan yarı alanının ortalarında Zeki Çelik'ten topu alan Hakan Çalhanoğlu, ceza alanı ön çizgisi üzerindeki Kenan Karaman ile duvar pası yaptı. Ceza sahasına giren ve kaleci Dmitrovic ile karşı karşıya kalan Hakan'ın hafif sağ çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2

    65. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aleksandar Mitrovic, dar açıya rağmen şutunu çekti. Kaleci Mert Günok'un müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunmadaki Mahmut Tekdemir tehlikeyi uzaklaştırdı.

    70. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cengiz Ünder'in sert şutunda kaleci Dmitrovic, yakın direk dibinde topun ağlara gitmesini önledi.

    76. dakikada Türkiye, beraberliği sağladı. Ceza sahasına gelen ortada Sırbistan savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Kenan Karaman'ın önünde kaldı. Milli futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Ceza sahası ön çizgisi gerisindeki Hakan Çalhanoğlu, kendisine gelen topa bekletmeden kaleye göndermek istedi. Ancak yerden seken meşin yuvarlak altı pas üzerindeki Ozan Tufan'a pas oldu. Ozan, bekletmeden yaptığı plaseyle topu ağlarla buluşturdu: 2-2

    81. dakikada Lazovic'in sağdan ortasında arka direkte yükselen Vlahovic'in kafayla vurduğu topu savunmadaki Merih Demiral çizgiden çıkararak mutlak bir golü engelledi.

    86. dakikada Milinkovic'in şutunda kaleci Mert Günok sağına gelen topu uzanarak çıkardı.

    90+1. dakikada Kolarov'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert son anda topu kornere çeldi.

    Müsabaka 2-2 berabere sonuçlandı.

    Etiketler:
    UEFA Uluslar B Ligi, UEFA Uluslar Ligi, Sırbistan, Türkiye
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