Beşiktaş Başkanı Çebi: Çoğu transferimizi tarifeli uçakla yaparak kulübün her kuruşuna sahip çıktık

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni dönemde yapılan transferlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Vodafone Park'ta kameralar karşısına geçen Çebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemi ve limitlere rağmen yaptıkları transferlerle taraftarların huzuruna çıktıklarını söyledi.
Söz konusu transferlerin beklentileri karşılayacaklarından şüphesi olmadığını ifade eden Çebi, "Şampiyonluğu kovalayacağız, başarılı bir sezon geçireceğiz" ifadesini kullandı.
Çebi, şunları kaydetti:
- "Beşiktaş için algı yaptılar ve transfer yapamadığımızı söylediler. Bu yüzden tüm transferlerimizle karşınızdayız. Transfer yapamadığımız iddialarının doğru olmadığını bu şekilde gösterme ihtiyacı duyduk. Şampiyonluğu kovalayacağız, bu yarışta biz de varız.
- Gidenlerden daha iyi oyuncular aldık. Ayrıca 8 milyon euro tasarrufta bulunduk. Çoğu transferimizi tarifeli uçakla yaparak, Beşiktaş'ın her kuruşuna sahip çıktık.
- Geçmiş yönetimlerden hesap sormak için gelmedik. Sadece yanlışların tespit edilmesi istendi. Fikret Orman'ın ihracı gibi konular mağdur yaratmak için senaryo. Gündemde böyle bir şey yok.
- Hiçbir futbolcuya bonservis ödemedik. Sadece 200-300 bin euro kadar kiralama ücreti verdik. Kendimizi başarılı görüyoruz ve takımımızın iyi olduğunu düşünüyoruz. Transferleri ortak kararla yaptık."
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