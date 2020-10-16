Beşiktaş Başkanı Çebi: Çoğu transferimizi tarifeli uçakla yaparak kulübün her kuruşuna sahip çıktık

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni dönemde yaptıkları transferlerle ilgili olarak bilgi verdi. Çebi, "Gidenlerden daha iyi oyuncular aldık. Ayrıca 8 milyon euro tasarrufta bulunduk. Çoğu transferimizi tarifeli uçakla yaparak, Beşiktaş'ın her kuruşuna sahip çıktık" dedi.