Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Trabzonspor, bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir" denildi.