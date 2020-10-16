Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonspor, bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir" denildi.
Bilgilendirme | Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir.— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 16, 2020
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