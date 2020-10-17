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    TFF Başkanı Özdemir: Bilim Kurulu’ndan bir ışık alabilirsek seyirci kapasitesini arttırarak uygulamaya çalışacağız

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    Transfer döneminin uzaması için başvurular geldiğini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Bu yalnız TFF’nin vereceği bir karar değil. Bu FIFA ve UEFA nezdinde bazı izinleri almamız gerekiyor. Bunun yetişmesi mümkün değildi, ayrıca transferin uzamasında herhangi bir neden göremedik” dedi.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Le Guen gömleğin İstanbul şubesinin açılışında gündeme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    "Takımlar oyuncularına ve teknik direktörlerine dikkat etsinler"

    Hatayspor’da 17 futbolcu ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan’ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasından dolayı maçları ertelemek zorunda kaldıklarını dile getiren Özdemir, “Bu pandeminin sadece Türkiye’mizde değil tüm dünyada sporun üzerinde etkisi hepimiz tarafından bilinmekte. Biz 4 haftayı geride bıraktık ligde. Bu hafta beşinci haftayı oynuyoruz. Bu arada da milli maçlar arası verdik 15 gün. Tabii bizi üzen şu anda en büyük olay Hatayspor’un maçlarını ertelememizdir. Hatay’da çok sayıda Covid-19 olayı çıktı hatta teknik direktörleri de pozitif. Yapacak başka bir şeyimiz yoktu. Üzülerek maçlarını ertelemek zorunda kaldık. Neden üzülerek söylüyorum çünkü hepimizin bildiği gibi bizim 2020-2021 çok sıkışık bir sezon. 2021’in 16 Mayıs’ında bütün ligleri bitirmek istiyoruz. Çünkü hemen arkasından Avrupa Futbol Şampiyonası başlamakta. Bundan dolayı sıkışık bir takvim bizi bekliyor. Bir maçı ertelediğimiz zaman koyacağımız yer yok. Erteleme maçını oynatacağımız yer o kadar sıkışık ki bundan dolayı çok zorlanıyoruz. Bütün takımlardan hem Süper Lig hem 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig, bu işe çok önem vermelerini istirham ediyorum. Bu takvim sıkışıklığından dolayı bütün oyuncularına ve teknik direktörlerine çok dikkat etsinler. Bakıyorum tabii bazı futbolcularımız kendi memleketlerine gitmişler milli maçlardan dolayı. Oradan gelenlerde pozitif neticeler çıktı. Onlar bu hafta takımlarında oynamayacaklar. Onun için herkesin bu işe çok önem vermesi gerektiğine inanıyorum. Biz gerekli önemi verelim ama böyle olaylar tabii ki karşımıza çıkacak. Biz de o zaman gerekli tedbirleri alarak veya ertelemeyi hiç istemediğimiz halde mecbur kalıyoruz. Bunu yapmamamız gerektiğine de ben inanıyorum ama başka çaremiz yok. Bütün takımlara kendilerine, oyuncularına, teknik direktörlerine, çalışanlarına önem vermelerini rica ediyorum” şeklinde konuştu.

    “Bilim Kurulu’ndan bir ışık alabilirsek seyirci kapasitesini arttırarak uygulamaya çalışacağız”

    Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’yla maçlarda tribünlere belli oranda seyirci alınması konusunda irtibat halinde olduklarına da değinen Nihat Özdemir, “Biliyoruz ki TFF bundan 1.5 ay evvel 1 Ekim’den itibaren locaların serbest ve seyircilerin de yüzde 30 kapasiteli kullanılması kararını aldık ve bunu ilan ettik. Bu işte en önemli etken, karar verici olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’dur. Fakat Kurban Bayramı’ndan sonra hepimizin bildiği gibi Covid’de bir artış oldu. Sağlık Bakanlığı haklı olarak Bilim Kurulu’nun da tavsiyesiyle liglerin seyircisiz oynanması gerektiğini açıkladılar. Biz de federasyon olarak bu kararımızdan vazgeçtik. Yapacak başka bir şeyimiz yoktu. Sonra tekrar görüşmelerimiz devam etti. Bu sefer bilhassa Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çok olumlu girişimleri neticesinde artık sadece locaların yüzde 50 kapasiteyle kullanılması kararını aldık. Bu milli maçımızda da uygulandı, çok dikkat ettik. Bu hafta liglerimiz oynanıyor, orada da locaları olan takımların yüzde 50 kapasiteyle localarını kullanma kararını aldık. Tabii bütün kulüpler, yalnız Süper Lig değil, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig kulüpleri de dahli olmak üzere hepsi seyirci kapasitesinin belli oranda kullanılmasını istemektedir. Bu yüzde 10, 20, 30 olabilir. Bunun için gerekli girişimlerde bulunduk. Sağ olsun tekrar teşekkür ediyorum Gençlik ve Spor Bakanlığı da bizle beraber bu girişimlerde bulunuyor. İnşallah en kısa zamanda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’ndan bir ışık alabilirsek seyirci kapasitesini arttırarak uygulamaya çalışacağız” diye konuştu.

    “Başakşehir ve Sivasspor’un müracaatları oldu”

    Medipol Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi, Sivasspor’un da UEFA Avrupa Ligi’nde sahalarında oynayacakları müsabakalara seyirci alınabilmesi için TFF’ye yazılı başvuru yaptıklarını belirten Başkan Özdemir, “Yalnız Göksel beyin değil, aynı zamanda Sivasspor’un da bize bir müracaatları var. Birisinin Şampiyonlar Ligi maçı var, birisinin de Avrupa Ligi maçı var. Şampiyonlar Ligi maçında bu hafta salı günü Başakşehir, Leipzig’e gidecek ve seyircilerin iştirakiyle bir maç oynanacak. Haklı olarak kendilerinin 1 hafta sonra oynayacakları Paris Saint-Germain maçının seyircili olması gerektiğini bize ifade ettiler ve bir yazıyla müracaat ettiler. Aynı şekilde Sivas’ın da böyle bir talebi var. Bu hafta deplasmanda Villarreal ile oynuyor, sonra evinde oynayacak. Çok haklılar, kendilerini haklı görüyorum. Çünkü futbol seyirciyle güzel, taraftarla güzel, taraftarların maçta olmasıyla güzel. Onun için biz de gerekli girişimlerde bulunduk. Hem Sağlık Bakanlığı hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bu dilekçelerini biz de kendi görüşlerimizi ilave ederek müracaat ettik. İnşallah ondan da salı veya Çarşamba günü bir netice elde edeceğimizi tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

    “Transfer döneminin uzaması için başvurular geldi”

    TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaz transfer döneminin uzaması konusunda bazı takımların talepte bulunduğunu da vurgulayarak, şunları söyledi:

    “Evet bize gerekli başvurular geldi. Ama bu yalnız TFF’nin vereceği bir karar değil. Bu FIFA ve UEFA nezdinde bazı izinleri almamız gerekiyor. Bunun yetişmesi mümkün değildi, ayrıca transferin uzamasında herhangi bir neden göremedik. Zaten uzun bir dönem vardı. Onu da takımlarımız gördüğümüz kadarıyla ihtiyaçları olan transferi yaptılar. Bu hafta da maçlarını oynuyorlar, kendilerine başarılar diliyorum.”

    Etiketler:
    Transfer, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nihat Özdemir
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