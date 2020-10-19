Fenerbahçeli Ozan Tufan: Pelkas'ın ismini unuttum, çocuğa 'Yunanistan' diye seslendim

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yendi. Fenerbahçeli Ozan Tufan, maçtan sonra sarı-lacivertli kulübün resmi YouTube hesabına verdiği röportajda, saha içinde yaşadıkları komik bir detayı paylaştı.

Maçta, Yunan takım arkadaşı Dimitrios Pelkas'ın ismini unuttuğunu söyleyen Ozan Tufan "Bir ara maçta çok enteresan bir şey oldu. Pelkas'ın ismini unuttum. 'Yunanistan' diye seslendim çocuğa. Caner (Erkin) ağabey de duydu ve gülmeye başladı maç içinde. Konsantrasyonumuz dağıldı bir an" diyerek o anları anlattı.

Fenerbahçeli Ozan Tufan: Pelkas'ın ismini unuttum, çocuğa 'Yunanistan' diye seslendimhttps://t.co/V38ZmomkjJ pic.twitter.com/n2vqEbghtK — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 19, 2020

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