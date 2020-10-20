Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in kiralık sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan ekibi El İttihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues'in, bonservisini elinde bulunduran kulübü El İttihad'a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues’in, bonservisini elinde bulunduran kulübü Al İttihad’a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/HXGx7DUi92 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 19, 2020

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