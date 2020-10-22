Türkiye Futbol Federasyonu: 2 hakemin koronavirüs testi pozitif

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 2 hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktı belirtildi.

Açıklamada, "Bir üst klasman hakemimiz ile bir klasman yardımcı hakemimizin 20.10.2020 Salı günü yapılan rutin Kovid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.