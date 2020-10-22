Barcelonalı futbolcu Ansu Fati için ırkçı benzetme

Barcelona'nın yükselen yıldızı Ansu Fati, İspanya'da bir basın mensubunun ırkçı saldırısına maruz kaldı. 17 yaşındaki forvete, "Sokakta su satan siyah bir çocuk" benzetmesi yapan gazeteci sert tepki gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Ferencvaros'u 5-1 yendiği maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Ansu Fati'nin performansı hakkında çirkin bir benzetme yapıldı.

ABC gazetesinde maçı yorumlayan Salvador Sostres, "Ansu bir ceylan gibi koşuyor. Gracia Caddesi'nde polisten kaçarken su sattığını söyleyen küçük siyah çocuklar gibi koşuyor" ifadelerini kullandı.

Griezmann'dan destek

Bu sözler İspanyol kamuoyundan sert tepki görürken, Barcelona'nın Fransız forveti Antoine Griezmann da sosyal medya mesajıyla Fati'ye destek verdi.

Yıldız oyuncu, "Ansu her insan gibi saygıyı hak eden olağanüstü bir çocuktur. Irkçılığa ve kabalığa hayır" mesajını paylaştı.

Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020

Özür diledi

Gazeteci Sostres daha sonra yaptığı açıklamayla yanlış anlaşıldığını söyledi ve özür diledi: "Ansu'nun hareketlerinin güzelliğini övme konusunda kullandığım bazı ifadeler ırkçılık olarak alındı. Yanlış anlaşılma için çok üzgünüm ve herkesten özür dilerim."

Gine Bissau doğumlu olan 17 yaşındaki Ansu Fati, 8 yıl önce transfer olduğu Barcelona'da geçtiğimiz sezon A Takım'a yükselmişti.