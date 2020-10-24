TFF 1. Lig'deki Altay-Giresunspor maçına koronavirüs engeli: 24'ü futbolcu 34 kişide koronavirüs tespit edildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, 24 futbolcunun, 4 antrenörün ve 6 kulüp personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından TFF 1. Lig'in 7. haftasında oynanması planlanan Altay-Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.