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    Fatih Terim

    Fatih Terim: Bundan sonra kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım

    © İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU
    Spor
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202010251043085377-fatih-terim-bundan-sonra-kimsenin-ne-arkasindayim-ne-de-yanindayim/

    Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, hakkında çıkan ayrılık dedikodularına, "Galatasaray taraftarına verdiğim sözü tutmaya çalışıyorum. Bundan sonra kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım" sözleriyle yanıt verdi.

    Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, maç esnasında sıkıntılar yaşasalar da kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

    Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, zor bir müsabaka oynadıklarını belirterek, "Kazanacağımız maçları kaybetmek, pandemi döneminde başımıza gelmeyen kalmadı. Böyle bir ortam olunca oyuncularımız biraz tedirgin veyahut 'ya yine mi' psikolojisi içinde. Kolay değil bu" dedi.

    Terim, antrenmanlarda çalıştıklarını maçta uyguladıklarını ifade ederek, "Hafta içinde neler çalıştıysak aşağı yukarı sahada bunlar görüldü. Oyuna hakim de olduk, kontrol altına da aldık ve topun daha fazla sahibi olduk. Zaman zaman sıkıntı da yaşadık ama genel olarak kazanması gereken bir takım gibi duruyoruz. 3 puan bize iyi geldi. Şu anda küçük bir moral oldu ama Falcao'yu da kaybettiğimiz için üzgünüz" diye konuştu.

    Hakem kararları hakkında konuşan Terim, "Ben genelde bu konularda konuşmak istemiyorum çünkü konuştuğum zaman ceza yiyorum. Bu da çok adil olmuyor açıkçası. Anlamadığım bir şey var bir takım hakemler bize uzun zamandır gelmiyor. Niye gelmiyor onu da anlamıyorum. Bir maçımızda kötü bir yönetim gösterebilir eyvallah kendi cezasını federasyonu zaten veriyor. Bunu beğenmedik, bunu da beğenmedik o zaman hakem kalmaz. Biz herkese açığız, olabilir kimsenin peşinden gitmiyoruz. Her hakemin bize verilmesi doğru bir karardır. Hata yapmıştır o maçta mağlupta olabiliriz ama bu böyle olmalı. Bunu anlamıyorum diğer türlü hakem kararları hep tartışılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Fatih Terim, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında sıkıntılar olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

    "VAR, var olmak için yani futbolu var etmek için geldi ama maalesef o da sayısal fazlalık kamera fazlalığı olmasına rağmen şikayetler arttı. Bende VAR'ın olması yönünde oyumu kullanmama rağmen bu gidişle olaylar başka tarafa evrilecek gibi geliyor bana. VAR garantiye girmek için bulundu ama onunla beraber daha da enteresan işler oluyor."

    Kendisinin defalarca Galatasaray taraftarından kopartıldığını dile getiren Terim, şunları kaydetti:

    "Kaybettiğinizde suçlu tek kişi ama kazandığınızda kazanan herkestir bizde de böyle oldu. Şimdi ben defalarca Galatasaray ve Galatasaray taraftarından kopartıldım. Hem de nasıl kopartıldığımız da çok açık. Sonrasında haklılığımız ortaya çıkmasına rağmen bir boşluk bir süreç yaşandı Galatasaray'da. Devamlılık çok daha başka başarılar getirebilirdi. O yüzden bu sefer gelirken Galatasaray taraftarına bir söz verdim. Normal olarak herkes benim karakterimin nasıl olduğunu bilir. Ben iki, üç senedir burada olan biri değilim 50 senedir bu camianın içindeyim ve her geldiğimde bir şekilde Galatasaray taraftarından kopartıldım. Bir şekilde bu sefer gelirken onlara bir söz verdim ve bu sözümü tutmaya çalışıyorum. Herkes benim neler yapabileceğimi bilmesine rağmen benim için as olan Galatasaray ve taraftarı olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki içeride ve dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarını, arkamdan yaptıkları planlarını bilmiyorum. Her şeyin farkındayım, yine söylüyorum benim Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki kimsenin ne arkasında ne de yanındayım." 
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