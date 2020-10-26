Paul Pogba, 'Macron'a kızıp Fransa Milli Takımı'nı bıraktığı' iddialarını yalanladı

İngiliz basını, Manchester United forması giyen Paul Pogba'nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyet hakkında yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle milli takımı bıraktığını yazmıştı. 27 yaşındaki futbolcu bu iddianın doğru olmadığını açıkladı.

Dünyaca ünlü Müslüman futbolcu Pogba'nın Fransa Milli Takımı'nı bıraktığı iddia edildi.

İngiliz basınından The Sun, Pogba'nın Macron'un İslam üzerine yapmış olduğu açıklamalar sonrasında milli takım kariyerinin sonlandırdığını yazdı. Orta doğu basınında yer alan haberlerde ise Fransa'da yaşanan terör olaylarıyla ilgili İslam'ı suçlayan Macron'un bu tutumu sonrasında Pogba'nın da ülkesindeki Müslümanlar adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.

Söz konusu haber sosyal medyada birçok kişi ve medya kuruluşu tarafından paylaşılırken, Pogba'dan yalanlama geldi.

Pogba, Instagram'dan ve Twitter'dan yaptığı açıklamada "Müslümanlara yapılan hakaretler yüzünden Fransa Milli Takımı'nı bıraktı" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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