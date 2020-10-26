Burak Yılmaz'ın küfürleri ekrana yansımıştı: Lille hocası Galtier'den açıklama geldi

Milli futbolcu Burak Yılmaz, Lille’in Nice’e konuk olduğu maçın 79. dakikasında oyundan alınmasının ardından çılgına döndü. Yedek kulübesine agresif bir şekilde gelen Burak’ın küfür ettiği anlar ekranlara yansıdı.

'Taraftarımız memnun olmalı'

Sporarena'nın haberine göre, Lille forması altında harikalar yaratan ve 7. maçında 4. golünü atan 35 yaşındaki Burak Yılmaz hakkında maçın ardından açıklamalarda bulunan Lille teknik direktörü Christophe Galtier, “Burak Yılmaz gerçek bir golcü, kalenin önünde çok soğukkanlı bir avcı gibi. Jonathan David yedek başladı, Burak oyundaydı ancak bu durumu yönetmek benim işim. Maçın sonlarına doğru yaşananları yönetmek de benim işim ancak bu durum Burak’ın 35 yaşına rağmen hala hırsını gösteriyor, Lille’e bir şeyler katmak istiyor ve taraftarımızın böyle bir durumdan memnun olması gerekir” dedi.

'Geldiğim günden beri yardımcı olmaya çalışıyor'

Burak Yılmaz da kısa bir süre önce Galtier de hakkında, “Hocamız geldiğim günden beri bana yardımcı olmaya çalışıyor. Tamamen ne istediğini bana anlatmaya çalışıyor. O bana bir adım geliyorsa ben ona koşmaya çalışıyorum. Bu ilişki sayesinde bu adaptasyon sürecini atlattım” ifadelerini kullanmıştı.

Burak Yılmaz, Nice deplasmanında da gol attı ve üst üste 4 hafta fileleri havalandırmış oldu. Milli oyuncu kaydettiği 4 golle 2020-21 sezonunda Ligue 1'de gol krallığı yarışmasına ortak oldu. Listenin ilk sırasında 6'şar gol atan Mbappe, Nianne ve Boulaye Ba bulunurken 5'er gol atan Wissem Ben Yedder ve Depay'ın ardından 4'er gol atan oyuncular arasında Burak Yılmaz, Ganago, Kakuta gibi isimler yer aldı.