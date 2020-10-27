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    Fenerbahçe'nin taraftar grubu liderlerinden Mehmet Altunkaynak

    Fenerbahçe tribün liderinin öldürülmesi davası: 'Ben seni zaten gördüğüm yerde öldüreceğim'

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    Fenerbahçe tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 5'i tutuklu 12 sanığın yargılandığı dava görüldü. Duruşmada sık sık sözlü tartışma yaşanırken tutuklu sanık Saral, 'Dede İsmail' lakabıyla bilinen sanık Dalkıran'a "Ben seni zaten gördüğüm yerde öldüreceğim, bu da kayıtlara geçsin. Beni hasmımla suç ortağı yaptınız" dedi.

    Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar İbrahim Gümüştekin, Samet Diler, İsmail Dalkıran, Cemil Tavus ve Tolgahan Çeken getirildi. Duruşmaya başka suçtan da tutuklu bulunan sanık Ümit Saral Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. 

    Ayrıca duruşmada tutuksuz sanıklar Ali Can Doğan, Serkan Kızılgül, Yunus Emre Doğan ve Zülfikar Can Işıklı ile taraf avukatları da yer aldı. 

    Savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek cinayet olayıyla ilgili alakaları olmadığını öne sürdü. 

    'Tribünde gözü vardı'

    Duruşmada yer alan Mehmet Altunkaynak'ın kardeşi Hakan Altunkaynak ise yaklaşık 20 senedir 'Dede İsmail' lakabıyla bilinen İsmail Dalkıran ile aralarında husumet olduğunu öne sürerek, "Babam vefat ettiğinde Dede İsmail hariç herkes taziyeye geldi. Dede İsmail bu olayı finanse etti, Samet Güler de bu işi yaptı. Bu adamın tribünde gözü vardı" dedi. Ayrıca müşteki Altunkaynak "İbrahim Gümüştekin'in bu olaydan sorumlu olduğuna inanmıyorum" diye konuştu.

    'Annemin üzerine yemin ederim'

    Tutuklu sanık İsmail Dalkıran da 2016 senesi dışında 20 senedir maça gitmediğini iddia ederek "Müşteki bu olayları yaptırdığımı benim düşmanlarımdan duymuştur. Annem öldü benim, annemin üzerine yemin ederim benim bu olayla alakam yoktur. 8 aydır çok çektim" şeklinde beyanda bulundu.  

    'Gördüğüm yerde öldüreceğim'

    Duruşma salonunda sık sık sözlü tartışma yaşanırken, duruşmaya SEGBİS ile bağlanan ve başka suçtan da tutuklu bulunan sanık Ümit Saral, İsmail Dalkıran'a "Sen zaten benim hasmımsın, ben seni zaten gördüğüm yerde öldüreceğim. Bu da kayıtlara geçsin. Beni hasmımla suç ortağı yaptınız" dedi. 

    1 sanık tahliye oldu

    Cumhuriyet savcısı sanıklar İsmail Dalkıran, Samet Diler ve  Tolgahan Çeken'in tutukluluk halinin devamını talep ederken, sanık İbrahim Gümüştekin ve Ümit Saral'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi.

    Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ümit Saral, İsmail Dalkıran, Samet Diler ve Tolgahan Çeken'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık İbrahim Gümüştekin'in tahliyesine karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. 

    İddianameden 

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 78 sayfalık iddianamede 23 Aralık 2017'de Fenerbahçe tribün lideri Mehmet Altunkaynak'ın Güngören'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği anlatıldı. 

    İddianamede maktulün öldürülmesinden bir süre önce Genç Fenerbahçeliler (GFB) taraftar grubunun diğer amigolarından olan 'Dede İsmail' lakaplı İsmail Dalkıran ve İbrahim Gümüştekin ile bir Güngören'e kalabalık bir şekilde geldikleri ve 'Dadaş Mehmet' lakaplı Mehmet Altunkaynak'ı ölümünden bir süre önce maçlara stadyumlara gelmemesi ve tribün faaliyetlerinde bulunmaması için tehdit ettiklerine dair bilgiler edinildiği kaydedildi. 

    Maktul Altunkaynak'ın GFB tribün lideri Sefa Kalya ile arasının çok iyi olduğu belirtilen iddianamede Kalya'nın ölümünden sonra GFP Tribün liderinin yerine geçecek kişi olarak Mehmet Altunkaynak'ın gösterildiği ifade edildi. İddianamede maktul Altunkaynak ile İsmail Gümüştekin ve İsmail Dalkıran arasında çekişmenin olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Ayrıca iddianamede tribün liderlerinin büyük bir rant sağlaması için bu çekişmenin en büyük sebebi olarak görüldüğü vurgulandı. 

    İddianamede "Polis tarafından yapılan saha çalışmalarında tribün liderlerine bedava bilet verildiği, bu biletlerin bir kısmının tribün liderleri tarafından kullanıldığı, geri kalan kısmının ise karaborsada satıldığı ve bu vesileyle de büyük bir gelir sağlandığı yönünde bilgiler elde edilmiştir" denildi. 

    İsmail Dalkıran ve İbrahim Gümüştekin'in maktul Altunkaynak'ın semtine silahlı kalabalık bir grupla gelerek Altunkaynak'ı tribünlere bir daha gelmemesi yönünde tehdit ettikleri anlatılan iddianamede, sanık Dalkıran'ın Sarallar olarak bilinen suç örgütü liderini kışkırtarak Altunkaynak'ı öldürmeleri için azmettirdiği belirtildi. 

    İddianamede Ümit Saral ve  Tolgahan Çeken'in  "Tasarlayarak öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, aynı sanıkların "Silahlı örgüt kurma" ve "Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçundan da toplamda ayrı ayrı 3'er yıl 6 aydan 12'şer yıla kadar cezalandırılması talep edildi. 

    Sanık Samet Diler'in ise "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, "Silahlı örgüte üye olma" ve "Ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 

    İddianamede İsmail Dalkıran ve İsmail Gümüştekin hakkında "Tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilirken, "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçlarından da ayrı ayrı 2'şer yıl 3'er aydan 7'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 

    Sanıklar Cemil Tavus, Yunus Emre Doğan, Serkan Kızılgül, Ali Can Doğan, Zülfikar Can Işıklı, Doğukan Yikit, Yusuf Bakdur hakkında ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan ayrı ayrı 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca aynı sanıkların "Silahlı örgüte üye olma" suçundan ayrı ayrı 1'er yıl 3'er aydan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. 

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    Etiketler:
    İsmail Dalkıran, Hakan Altunkaynak, Mehmet Altunkaynak, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS),  İbrahim Gümüştekin, Fenerbahçe, Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy
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