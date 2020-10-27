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    Ali Koç: 6-0’lık Galatasaray derbisinde sesim kısıldı

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    Spor
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202010271043104021-ali-koc-6-0lik-galatasaray-derbisinde-sesim-kisildi/

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni taraftar uygulaması için düzenlenen tanıtım lansmanında ''6-0’lık Galatasaray derbisinde sesim kısıldı'' açıklamasını yaptı.

    Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli takımın resmi taraftar uygulaması ‘Mohikan’nın lansmanında taraftarların sorularını yanıtladı. İşte Ali Koç’un 6-0’lık Galatasaray derbisi anısı ve diğer açıklamaları:

    'Sesimin en çok kısıldığı maç'

    -Sesimin en çok kısıldığı maç 6-0'lık Galatasaray derbisidir. En çok bağırdığım maç o. Sadece 6-0 olduğu için değil, eşim ile flört aşamasındaydık, maça götürmüştüm. O yorulmuştu locaya yollamıştık, biz devam etmiştik.’

    'Enerji kaybetmeden işimize bakıyoruz'

    -Motivasyonumun düştüğü çok oldu. Sıkıntılı günler yaşadık. Hiçbir zaman sabah kalkarken bugün de parayı nereden bulacağız, bu işi nasıl döndüreceğiz diye düşüneceğim aklımın ucundan geçmezdi. O hissiyat, çok fazla motivasyon veren bir hissiyat değil ama çok şükür sağlığım yerinde, pozitif düşünüyorum ve tünelin sonunda ışık olduğunu da düşündüğüm için enerji kaybetmeden işimize bakıyoruz.’

    'En büyük motivasyon...'

    -Sonuçlar iyi geldiğinde, son 5-6 haftada olduğu gibi, o zaman çok daha fazla enerjiniz yüksek oluyor. İlk sene yaşadıklarımızdan dolayı, planladığımız bir sürü yapısal değişikliği ertelemek zorunda kaldık. Şimdi işler rayına oturuyor. En büyük motivasyon, Fenerbahçeli çocukları mutlu etmek. Ben bayram harçlıklarımı biriktirip maça giderdim. O gişelerden geçip içeri girdiğin an çok heyecanlı olurdum.’

    'Volkan Demirel olmak isterdim'

    -Golden ziyade ben Sevilla maçında Volkan Demirel’in bizi tur atlatan kurtarışını yapmak isterdim.”

    -Çok taraftarın içindeyim, pandemi bir nebze aramıza girdi, inşallah en kısa sürede normalleşiriz. Yaz aylarında belki Volkan – Emre karması ile Alex karması maçı yapacağız.”

    'Taraftar yalnız bırakmadı'

    -Seçimi bu kadar farkla kazanıp kazanmayacağımı bilmiyordum ama son gün de, fark olacak ama hangi tarafta olacağımı tahmin edemiyorum diyordum. Taraftarla iç içeydik, sağ olsunlar sahiplendiler bizi. Farktan da önemlisi, en sıkıntılı günlerimizde taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. İnşallah bu sene de hak ettikleri başarıyı onlara yaşatabiliriz.

    Etiketler:
    Volkan Demirel, Fenerbahçe, Ali Koç, Galatasaray
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