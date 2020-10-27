Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, yönetim kuruluyla birlikte istifa etti

Lionel Messi'yle ilgili yaz transfer sezonu boyunca yaşanan gerilimlerden sonra karışan Barcelona'da, Başkan Bartomeu ve yönetim kurulunun toplu şekilde istifa ettiği bildirildi. Medyada çıkan iddialardan bir süre sonra Josep Bartomeu da istifasını resmen duyurdu.

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ve yönetimi istifa etti. İstifanın hafta sonu kaybedilen Real Madrid maçından sonra gelmesi de dikkat çekti.

Fanatik'in Diario Sport'tan aktardığı habere göre, Bartomeu ve yönetim kurulu göreve devam etme konusunda 20 bin genel kurul üyesinin güvensizlik oyu verme sürecini başlatmanın Barcelona'ya zarar vereceğini düşündüler ve istifa kararı aldılar.

Bartomeu güvensizlik oyu sürecinin ertelenmesini talep etmiş ancak ret cevabı almıştı. Bartomeu 23 Ocak 2014 tarihinden bu yana Barcelona'nın başkanlık görevindeydi.

Breaking: Barcelona president Josep Bartomeu has officially resigned pic.twitter.com/xxoqheMbR2 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 27, 2020

Yaz transfer sezonunda kendisine verilen sözlerin tutulmadığını belirten takımın yıldızı Lionel Messi, kulüpten ayrılmak istediğini belirtmiş ancak Barcelona yönetimi buna izin vermemişti. Messi kulübe zarar vermemek için hukuki yollara başvurmamıştı.

Yolsuzluk soruşturması açılmıştı

Eylül ayı başında İspanyol polisi, Bartomeu'yu kulüp transferlerinden kişisel menfaat elde etme gerekçesiyle suçlamış ve konuyla ilgili soruşturma açılmıştı.

Bartomeu tüm iddiaları reddetmişti. Normal şartlarda gelecek sezon seçim olması beklenen Barcelona'da bazı taraftarlar Bartomeu ve yönetim kurulunun görevi erken bırakması konusunda imza toplamışlardı.