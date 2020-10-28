Habib Nurmagomedov kariyerinde ilk kez genel UFC sıralamasında birinci sıraya yükseldi

Sıralamanın güncellenmiş versiyonunu Instagram'dan paylaşan Habib Nurmagomedov, “Bu benim tüm hayatımın işiydi, hiçbir şeyi kolay bir şekilde elde etmedim ve hiçbir şey bana öylesine verilmedi. Azimli çalışma, Allah'a olan umut ve sabır. Bunlar başarıya ulaşmama yardımcı olan üç özellik ve tabii ki, bana çok fazla zaman ve emek harcayan babamın sürekli kontrolü ve tavsiyeleri” ifadelerini kullandı.

Nurmagomedov’un Amerikalı John Jones'u geride bıraktığı sıralamada Yeni Zelandalı İsrael Adesanya, Amerikalı Stipe Miocich ve Kamaru Usman, Avustralyalı Aleksander Volkanovski, Amerikalı Dustin Poirier, Max Holloway, Rus Peter Yan ve Amerikalı Justin Gaethje yer alıyor. İrlandalı Conor McGregor ise sıralamada 11. sırada.

Nurmagomedov, UFC hafif sıklet kemerini üçüncü kez korumak için 24 Ekim'de Justin Gaethje ile karşı karşıya geldi ve rakibini ikinci rauntta teknik nakavtla yenerek 29. galibiyetini aldı. Maçın ardından aktif kariyerini sonlandırdığını açıklayan Nurmagomedov, UFC yönetiminden onu genel sıralamanın ilk sırasına koymasını istedi. Karma dövüş sanatlarında çıktığı 29 maçı da kazanan 32 yaşındaki sporcu, hiç yenilmedi.