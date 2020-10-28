Demba Ba: Avrupa'nın anlattığı Erdoğan, benim gördüğüm Erdoğan değil

Demba Ba, Le Parisien'e konuştu: "Batı'da söylendiği gibi Erdoğan bir diktatör olsaydı, Başakşehir sürekli şampiyon olurdu. Başkan Erdoğan'ın Başakşehir ile özel bir bağı var ancak herhangi bir müdahalesi yok. Avrupa'nın anlattığı Erdoğan, benim gördüğüm Erdoğan değil."