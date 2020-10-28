Medipol Başakşehir ikinci yarıda yıkıldı

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain'i (PSG) misafir etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Konuk PSG, 64. dakikada genç forveti Moise Kean ile 1-0 öne geçti. Kean, 79. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Fransız ekibi PSG, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla H Grubu'nda yer alan temsilcimiz Medipol Başakşehir, 2. haftayı da puansız kapattı.

PSG ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini ve ilk puanlarını aldı.