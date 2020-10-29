PFDK'dan Josef de Souza'ya 2 maç ceza

PFDK, Josef de Souza'ya 'rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü' nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Denizlispor maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Josef de Souza’ya 2 maç ceza verdi. Brezilyalı futbolcu, takımının 3-2 kazandığı maçta Federico Varela’ya yaptığı faul sonrasında VAR uyarısıyla oyun dışına gönderilmişti.

Josef de Souza ve Beşiktaş teknik heyetinin itirazlarda bulunduğu kart sonrasında 10 kişi kalan Beşiktaş, geride kalan dakikalarda kalesinde 2 gol görmüştü.

Brezilyalı futbolcu, Süper Lig’deki Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyecek.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu JOSEF DE SOUZA DIAS'ın, 26.10.2020 tarihinde Denizli oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”