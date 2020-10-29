Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması: 'Bir oyuncumuz pozitif'

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Cumartesi günü karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/t9JjQiBeqv — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 29, 2020

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