Nurmagomedov, 'Fransa, Hz. Muhammed karikatürlerinden vazgeçmeyecek' diyen Macron'u 'yaratık' olarak niteledi

Charlie Hebdo'nun uğradığı cihatçı katliamıyla ilgili davanın başlaması öncesi yeniden yayımladığı Muhammed peygamber karikatürlerini sınıfta gösteren bir tarih öğretmeninin kafası kesilmesine Fransa'nın verdiği tepki, Müslüman ülkelerin şimşeklerini çekerken, bir açıklama da UFC şampiyonu Rus karma dövüşçü Habib Nurmagomedov'dan geldi.
Nurmagomedov, Instagram paylaşımında, İslam'ı yeniden yapılandırmaktan söz edip İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele ilan eden ve Muhammed peygamber karikatürlerini sınıfta gösteren bir öğretmenin kafasının kesilmesinin ardından "Fransa karikatürlerden vazgeçmeyecek" açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ı hedef aldı.
Instagram hesabında yüzünde bot izi bulunan bir Macron fotoğrafı paylaşan Rus karma dövüş şampiyonu, şunları yazdı:
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Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите. Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными. - قبح الله وجه هذا الأبتر وجميع تبعهم الذين يؤذون الشعور أكثر من نصف مليار مسلم تحت قناع الحرية أذلهم الله في الدنيا والآخرة إن الله سريع الحساب نحن مسلمون نحب رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا ومن جميع خلق الله سبحانه وتعالى صدّقوني هذه الاستفزازات سوف تخرج من أعناقهم والعاقبة للمتقين - Holy Quran 33:57 ------------------ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в этом мире и в Последней жизни и уготовил им унизительные мучения.
"Yaradan, ifade özgürlüğü kisvesi altında 1.5 milyardan fazla Müslümanın duygularını inciten bu yaratığın ve tüm destekçilerinin yüzünü çirkinleştirsin. Yaradan, onları bu hayatta ve bundan sonraki hayatta aşağılasın. Allah, hızlı hesap sorar ve sizler bunu göreceksiniz."
"Biz Müslümanız, Peygamberimiz Muhammed'i annelerimizden, babalarımızdan, çocuklarımızdan, eşlerimizden ve kalbimize yakın olan tüm insanlardan daha çok seviyoruz. İnanın bana, onlar bu provokasyonların cezasını çekecek."
Nurmagomedov, mesajını Ahzab suresinin 57. ayetiyle sonlandırdı:
"Allah ve Resulüne eziyet edenlere, Allah, dünya ve ahirette lanet etti. Ve onlar için alçaltıcı bir azap hazırladı."
Macron'un karikatürlere sahip çıkan açıklamasına koşut bazı yerel yönetimlerin karikatürleri belediye binalarına yansıtması sonrası Fransa yeni terör saldırılarının hedefi oldu.
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