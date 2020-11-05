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    Medipol Başakşehir

    Başakşehir'in UEFA kazancı yaklaşık 24 milyon euro'ya ulaştı

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    Başakşehir'in son iki yılda UEFA'dan aldığı para ödülü yaklaşık 40 milyon euro'ya yükseldi. Turuncu-lacivertli ekip bu sezonki UEFA gelirini yaklaşık 24 milyon euro'ya çıkarırken, aynı zamanda son iki sezonda ülke puanına en fazla katkıyı yapan takım oldu.

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan ve grubundaki üçüncü maçında hem gol hem de galibiyetle tanışan Medipol Başakşehir'in bu sezonki UEFA geliri yaklaşık 24 milyon euro'ya ulaştı.

    Turuncu-lacivertli ekip, devler ligine katılım hakkı olarak 15.25 milyon euro kazandı. Katsayı sıralamasında iki takımı geride bırakarak 3 hisseye sahip olan Medipol Başakşehir, bu kalemden 3.3 milyon euro'yu kasasına koydu.  

    Yayın havuzundan da Başakşehir'e yaklaşık 2.5 milyon eurol'uk bir pay düşecek.

    Manchester United galibiyetiyle kazancını 2.7 milyon euro daha artıran turuncu-lacivertliler, toplamda 23.75 milyon euro'nun sahibi oldu.

    Son 2 sezonda UEFA’dan 40 milyon euro

    Medipol Başakşehir'in son 2 sezonda UEFA'dan kazandığı ödül, 40 milyon euro'ya yaklaştı.

    Geçen sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılan ancak Olympiakos’u geçemeyen turuncu-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

    Turuncu-lacivertli ekip; Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger'in yer aldığı gruptan lider olarak çıkma başarısı gösterdi. Son 32 turunda Sporting Lisbon'u saf dışı bırakan Başakşehir, son 16 turunda Kopenhag'a elenmekten kurtulamadı.

    İstanbul ekibi, bu performansla yaklaşık 14 milyon euro'luk para ödülünün sahibi oldu.

    Böylece Medipol Başakşehir'in son iki sezondaki salt UEFA kazancı 40 milyon euro sınırına yaklaştı.

    Son 2 yılda ülke puanına en fazla katkı Başakşehir'den

    Medipol Başakşehir, son iki sezondaki performansıyla Türkiye'ye ülke puanı adına en fazla katkı sağlayan takım konumunda.

    Geçtiğimiz sezon UEFA maçlarında 11 puan toplayan Başakşehir, Türk takımları içinde en fazla puan toplayan ve ülke puanına en çok katkı veren ekip oldu.

    Türk takımlarının geçtiğimiz sezon Avrupa'da topladığı puanlar şöyle:

    Kulüp              

    		 Puan
    Başakşehir 11
    Galatasaray 6
    Trabzonspor 3.5
    Y.Malatyaspor 2.5
    Beşiktaş 2

    Başakşehir, içinde bulunduğumuz 2020-21 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımından ötürü bonus olarak 4 puan alırken, M.United galibiyetiyle puanını 6'ya çıkardı.

    Türk ekiplerinin Avrupa'da bu sezon kazandıkları puanlar an itibarıyla şöyle:

    Kulüp               Puan
    Başakşehir 6
    Galatasaray 3.5
    Beşiktaş 1.5
    A.Alanyaspor 0.5
    Sivasspor    0
    Etiketler:
    galibiyet, Manchester United, kazanç, UEFA, Euro, Medipol Başakşehir
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