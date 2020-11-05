Milli yüzücü Emre Sakçı’dan bir Avrupa rekoru daha

Milli yüzücü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 metre kurbağalama kısa kulvarda 25.29'la tarihin en iyi ikinci derecesini elde ederek birinci oldu.

Geçen günlerde 25.50'lik derecesiyle Uluslararası Yüzme Ligi'nde rekor kıran Emre Sakçı başarılarına bir yenisini ekledi. 50 metre kurbağalamada yarışan Emre Sakçı, derecesini 21 salise geliştirerek 25.29 ile ikinci kez Avrupa rekoru kırdı.

Dünya rekorunu 4 salise ile kaçıran 22 yaşındaki yüzücü, doğum yeri olan İzmir'deki depremzedeleri de unutmadı.

Kasapoğlu: Başarılarıyla bizleri gururlandıran milli sporcumuzun elde ettiği sonuçta emeği geçenleri kutluyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan’da düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi müsabakalarında 50 metre kurbağalamada 25.29 saniye yüzerek kendisine ait olan Avrupa rekorunu kıran Emre Sakçı’yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: