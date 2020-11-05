Gazprom'un desteğiyle yeni bir futbol simülatörü geliştirildi

Rus doğalgaz devi Gazprom'un 2013 yılından beri gerçekleştirdiği 'Dostluk İçin Futbol' uluslararası çocuk sosyal programı bağlamında geliştirilen Football for Friendship World isimli yeni futbol simülatörü, farklı ülkelerdeki kullanıcılara, uluslararası takımlarda bir araya gelerek 'Dostluk İçin Futbol' kurallarına göre maçlara katılma şansını sağlıyor. Yeni çok oyunculu futbol simülasyon oyununun temelinde dostluk, barış ve eşitlik gibi programın ana değerleri bulunuyor.

Oyuncular, gerçek zamanlı maçlara katılabilecek, takım oluşturabilecek ve kariyerlerini yönetebilecek, taraftar olabilecek ve arkadaşlarının takımları için tribünlerde tezahürat yapabilecekler. Football for Friendship World, ''Dostları bir araya getirerek dünyayı birleştiriyoruz!'' sloganıyla tanıtılacak.

Football for Friendship World oyununun geliştiricisi, uluslararası ekip olan DataArt olmuştur. İlk kullanıcılara oyun ücretsiz olarak sunulacaktır. Ayrıca ilk kayıt yapan kullanıcılar arasında 'Dostluk İçin Futbol' programı ve Rus Futbol Birliği tarafından 100 eşi benzeri olmayan futbol ekipmanı ve futbol forması seti çekilişi yapılacak.

Şampiyonanın kazananları, İstanbul yolcusu

Football for Friendship World platformunun resmi lansmanından iki hafta önce, 32 dostluk takımında bir araya gelen 100'den fazla ülkeden 10-14 yaş arası genç sporcuların 55 maç oynayacağı 'Dostluk İçin Futbol' Online Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Şampiyonanın finali canlı olarak yayınlanacak. Dünya futbolunun efsanesi Roberto Carlos programın küresel elçisidir. Katılımcı olmak ve ilk online 'Dostluk için Futbol' Dünya Şampiyonasına girmeye hak kazanmak için participants.footballforfriendship.com adresine bir başvuru gönderilmesi gerekiyor. Şampiyona kazananları, İstanbul'da yapılacak 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline bilet elde edecekler.

'Dostluk için Futbol' programı

211 ülke ve bölgeyi kapsayan Gazprom'un 'Dostluk İçin Futbol' programı, geçtiğimiz yedi sezon boyunca 6 binden fazla katılımcıyı bir araya getirip 5 milyondan fazla taraftar elde etti.

Program katılımcıları olan genç futbolcu ve gazeteciler arasında engelli olanlar da dahil olmak üzere 12 yaşındaki kız ve oğlanlar yer alıyor. Farklı ülkeler ve kültürleri temsil eden genç futbolcular, karışık milli takımlarda bir araya gelirler ve verdikleri örneklerle milliyet, cinsiyet ve fiziksel yeteneklerin aynı takımda oynamak için bir engel olmadığını gösterirler. Genç gazeteciler, Uluslararası çocuk basın merkezinde programın olaylarını aktarıyorlar.

UEFA, FIFA, Futbol federasyonları ve dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, uluslararası hayır kurumları, ünlü sporcular, politikacılar, sanatçılar tarafından desteklenen program, birçok uluslararası ve ulusal ödüle layık görüldü. 2020 yılında 'Dostluk için futbol' online formatta yapılacaktır.