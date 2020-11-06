'Futbolda şike' davasında karar: Aziz Yıldırım beraat etti

Yeniden görülen 'futbolda şike' davasında eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin 'şike ve teşvik primi' suçlarından beraatine karar verildi.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin bozduğu 'Futbolda şike' davasının aralarında eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu ve Ümit Karan'ın da bulunduğu 20 sanık yönünden görülen davasında, savcı mütaalasını açıklayarak, 19 sanık hakkında şike ve teşvik primi suçlarından delil yetersizliğinden beraat istedi.

Davada aralarında Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz'ın da olduğu 19 sanık için beraat kararı verildi. Sanık Hakan Karaahmet'e ise 'konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme' nedeniyle 6 bin TL adli para cezası verildi.

Bunun ardından, sanıklar Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi 'şike' ve 'teşvik primi'suçlarından beraat etti. Sanık Selim Kımıl'a ise 'tehdit' suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Mosturoğlu: Beraat ettik, gözümüz aydın

Kararın ardından Twitter hesabından açıklama yapan Şekip Mosturoğlu, "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe" dedi.

Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe — M.Şekip Mosturoğlu (@SntMSM) November 6, 2020

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