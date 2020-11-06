Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye: Hangi ceza mahkemesinde aklanma sağlanırsa sağlansın, şike gerçeği değişmeyecek

Trabzonspor, bugün eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın beraat etmesiyle sonuçlanan futbolda şike davasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, "Hangi ceza mahkemesinde aklanma sağlanırsa sağlansın, sportif yargılamada şike gerçeği değişmeyecektir" dendi.

Trabzonspor, bugün eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın beraat etmesiyle sonuçlanan futbolda şike davasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

"İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin şike davasıyla ilgili verdiği beraat kararlarına yönelik kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan ‘tertemiz’ algısı üzerine açıklama yapılma gereği duyulmuştur" ifadesiyle başlayan açıklama, şöyle devam etti:

"Yıllar önce şike suçundan ağır ceza mahkemesinde yargılandıklarında ses kayıtlarını, yer tespit tutanaklarını, para trafiklerini inkar etmeyenlerin, hatta bazı sanıkların yargılama sonunda alacakları cezayı da kabul ederek hükmün açıklanmasını geri bırakılmasını sağlamalarına rağmen bugün 'aklandık' yönünde açıklamalar yapmasını ‘karakomik’ bulduğumuzu belirtmek isteriz. Ayrıca o dönemki yargılama sonucunda aldıkları cezayı Yargıtay’a taşıyanların ne tapelerin ne de dosyadaki belgelerin sahteliğinden tek satır bahsetmediklerini de yeniden hatırlatmak isteriz!

bulduğumuzu belirtmek isteriz. Ayrıca o dönemki yargılama sonucunda aldıkları cezayı Yargıtay’a taşıyanların ne tapelerin ne de dosyadaki belgelerin sahteliğinden tek satır bahsetmediklerini de yeniden hatırlatmak isteriz! Dün, kolkola girdikleri vatan hainleriyle kendi tesislerinde maç düzenleyenlerin, onlara forma giydirerek kulüplerine üye yapanların ülkemize yönelik alçak darbe girişiminden sonra bir anda saf değiştirmelerini ibretle izlemiştik. Dün, şike dosyasında inkar etmedikleri belgelere, saf değiştirdikten sonra 'kumpas' diyenlerin, 'sahte' diyenlerin o belgelerle kulübümüzü UEFA’ya şikayet ederek 'Trabzonspor da şike yaptı' acizliğine düşmesini utançla izlemiştik. UEFA’da, CAS’ta, İsviçre Federal Mahkemesi’nde ve TFF’de şike eylemlerinden dolayı ceza alanların, kendi kamuoyuna 'çatırdayacaklar' şeklindeki yalanlarını hayretle izlemiştik.

Karakomik film: Aklandık!



CAS’ın 2010-2011 sezonuna yönelik gerekçeli kararının 267. paragrafı: “Şike suçu bizim tarafımızda sabittir. Türk Yargıtayı tüm kişileri aklasa bile, bu durum, verdiğimiz kararı etkilemeyecektir.”



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