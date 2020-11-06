Barca'ya dönme teklifini açıklayan Alves: Yanlışlarını kabul cesareti gösteremediler, ama bir gün mutlaka geri geleceğim

Dünya ve İspanya futbolunun gözbebeklerinden Barcelona'daki üst üste başarısızlıklar Başkan Josep Maria Bartomeu ile yönetim kurulunun istifasına yol açarken, bir darbe de eski futbolcusu Dani Alves'den geldi.

Brezilya futbolunun çıkardığı en önemli oyuncularından Dani Alves, Juventus'ta elde ettiği başarıların ardından Barcelona'ya geri dönmeyi teklif ettiğini, ama yönetimin kendisini göndererek hata yaptığını kabul etme cesaretini göstermediğini söyledi.

2002–2008 arası Sevilla, 2008–2016 arası Barcelona, 2016–2017'de Juventus, 2017–2019 arası Paris Saint-Germain ve sonrasında São Paulo formasını terleten Alves, İspanya'daki özel radyo istasyonu RAC 1'e açıklamalarda bulundu.

'Benim hak ettiğimi düşündüğüm şekilde muamele etmediler'

8 sezonda 23 kupa kaldırdığı Barcelona'dan 2016'da bonservissiz şekilde transfer olduğu Juventus'ta lig ve kupa şampiyonluğu kazanıp Şampiyonlar Ligi finali oynayan Alves, şunları söyledi:

"Barca'ya geri dönmek için teklifte bulundum. Juve'ye hala iyi düzeyde olduğumu kanıtlamak için gittim. Barca'ya geri dönmek istiyordum, onların da bana ihtiyacı vardı, ama bana yanlış yaptıklarını kabul edecek cesaretleri yoktu. Benim hak ettiğimi düşündüğüm şekilde muamele etselerdi, bugün hala Barca için oynuyor oluyordum. Bu kulübü seviyorum."

🗣️ — Dani Alves: "They wanted to get rid of me without even letting me know. When they couldn't find a replacement, they came back running to me and offered me a renewal. I felt disrespected." pic.twitter.com/9od828prlF — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 5, 2020

Juve'den transfer olduğu PSG'de 2 sezonda 6 kupa alan ve 37 yaşında hala Brezilya milli takımına kaptanlık yapan Alves, "Bir gün Barcelona'ya geri döneceğim. Orası benim evim. Ne şekilde olursa olsun döneceğim" diye ekledi.

Dani Alves: "Bir gün, nasıl olursa olsun tekrar Barcelona'ya döneceğim. Barcelona şehri benim evim ve bu kulübü seviyorum. Taraftar olarak bile olsa, geri döneceğim. Bundan eminim." pic.twitter.com/H4wm5ZDoE6 — De Marke Sports #YanındayızCan (@demarkesports) November 6, 2020

'Barca kimliğini ger kazanmak zorunda'

Son dönemde Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar gibi dünyaca meşhur futbolcuların eleştiri oklarının hedefi olan Başkan Bartomeu'nun istifasının ardından 3 ay içinde seçime gitmesi gereken Katalan kulübündeki yeni dönemle ilgili Brezilyalı futbolcu şu tavsiyelerde bulundu:

"Barca'nın tarzı değişiyor. Kulüp biraz kimliğini kaybetti ve şimdi bunu telafi etme sürecinden geçmek zorunda... Barca sadece iş yapan ticari bir kulüp olmak istiyor, futbolcu alıp satmakla uğraşmak istiyor. Bunu yaparsan kimliğini kaybedersin. Bence Barcelona'nın sorunu bu."

Kendi mevkiindeki Dest'e tavsiye

'Sağ beklerin şahı', kendisinin Barcelona'daki boşluğunu doldurmaya çalışan 20 yaşındaki sağ bek Sergino Dest'e de "Topu Messi'ye ver, gerisini o halleder" tavsiyesinde bulundu.

🗣️ Dani Alves: "If I have to give Dest advice, it's very simple: pass the ball to Messi!" 🤣



[RAC 1] pic.twitter.com/iirmWjkLAc — Goal (@goal) November 6, 2020

'Messi'nin adı stadyuma verilmeli'

Bu sezon başında Barca'dan ayrılmak için kazan kaldırmasına rağmen kalmak zorunda bırakılan Arjantinli yıldızdan övgüyle söz eden Alves, "Messi en az bu kulübün arması kadar büyük bir isim. Yaşadığı onlarca karmaşanın ardından gitmek istemesini anlayabiliyorum. Bence adı stadyuma verilmeli" dedi.

🗣 — Dani Alves: "When they wanted to get rid of me, Messi said to me: 'what better place is there than Barça?'. When I heard the news about him wanting to leave, I told him the same thing." pic.twitter.com/yw3cepipgw — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 5, 2020

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