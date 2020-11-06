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    Dani Alves

    Barca'ya dönme teklifini açıklayan Alves: Yanlışlarını kabul cesareti gösteremediler, ama bir gün mutlaka geri geleceğim

    © AFP 2020 / Quique Garcia
    Spor
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    Dünya ve İspanya futbolunun gözbebeklerinden Barcelona'daki üst üste başarısızlıklar Başkan Josep Maria Bartomeu ile yönetim kurulunun istifasına yol açarken, bir darbe de eski futbolcusu Dani Alves'den geldi.

    Brezilya futbolunun çıkardığı en önemli oyuncularından Dani Alves, Juventus'ta elde ettiği başarıların ardından  Barcelona'ya geri dönmeyi teklif ettiğini, ama yönetimin kendisini göndererek hata yaptığını kabul etme cesaretini göstermediğini söyledi.

    2002–2008 arası Sevilla, 2008–2016 arası Barcelona, 2016–2017'de Juventus, 2017–2019 arası Paris Saint-Germain ve sonrasında São Paulo formasını terleten Alves, İspanya'daki özel radyo istasyonu RAC 1'e açıklamalarda bulundu.

    'Benim hak ettiğimi düşündüğüm şekilde muamele etmediler'

    8 sezonda 23 kupa kaldırdığı Barcelona'dan 2016'da bonservissiz şekilde transfer olduğu Juventus'ta lig ve kupa şampiyonluğu kazanıp Şampiyonlar Ligi finali oynayan Alves, şunları söyledi:

    "Barca'ya geri dönmek için teklifte bulundum. Juve'ye hala iyi düzeyde olduğumu kanıtlamak için gittim. Barca'ya geri dönmek istiyordum, onların da bana ihtiyacı vardı, ama bana yanlış yaptıklarını kabul edecek cesaretleri yoktu. Benim hak ettiğimi düşündüğüm şekilde muamele etselerdi, bugün hala Barca için oynuyor oluyordum. Bu kulübü seviyorum."

    Juve'den transfer olduğu PSG'de 2 sezonda 6 kupa alan ve 37 yaşında hala Brezilya milli takımına kaptanlık yapan Alves, "Bir gün Barcelona'ya geri döneceğim. Orası benim evim. Ne şekilde olursa olsun döneceğim" diye ekledi.

    'Barca kimliğini ger kazanmak zorunda'

    Son dönemde Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar gibi dünyaca meşhur futbolcuların eleştiri oklarının hedefi olan Başkan Bartomeu'nun istifasının ardından 3 ay içinde seçime gitmesi gereken Katalan kulübündeki yeni dönemle ilgili Brezilyalı futbolcu şu tavsiyelerde bulundu:

    "Barca'nın tarzı değişiyor. Kulüp biraz kimliğini kaybetti ve şimdi bunu telafi etme sürecinden geçmek zorunda... Barca sadece iş yapan ticari bir kulüp olmak istiyor, futbolcu alıp satmakla uğraşmak istiyor. Bunu yaparsan kimliğini kaybedersin. Bence Barcelona'nın sorunu bu."

    Kendi mevkiindeki Dest'e tavsiye

    'Sağ beklerin şahı', kendisinin Barcelona'daki boşluğunu doldurmaya çalışan 20 yaşındaki sağ bek Sergino Dest'e de "Topu Messi'ye ver, gerisini o halleder" tavsiyesinde bulundu.

    'Messi'nin adı stadyuma verilmeli'

    Bu sezon başında Barca'dan ayrılmak için kazan kaldırmasına rağmen kalmak zorunda bırakılan Arjantinli yıldızdan övgüyle söz eden Alves, "Messi en az bu kulübün arması kadar büyük bir isim. Yaşadığı onlarca karmaşanın ardından gitmek istemesini anlayabiliyorum. Bence adı stadyuma verilmeli" dedi.

    Etiketler:
    Barcelona, Lionel Messi, Dani Alves
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