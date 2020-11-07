Adana Demirspor'da 24'ü futbolcu 29 kişide koronavirüs tespit edildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, İstanbulspor AŞ. maçı öncesinde futbolcu kadrosu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonuçlarını paylaştı.
Kulübün açıklamasında "24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır" dendi.
İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. pic.twitter.com/Axa9w5wfGx— Adana Demirspor #MaskeniTakLütfen (@AdsKulubu) November 7, 2020
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