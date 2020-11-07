Aziz Yıldırım: Yakın zamanda konuşacağım

Futbolda şike davasında beraat eden Aziz Yıldırım, FB TV'nin "Açıklama yapmak istiyor musunuz?"şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre şu anda konuşmak istemediğini belirten ve "Benim kurduğum televizyonda benim doğum günümü kutlamıyorsunuz" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ancak şunu söyleyeyim yakın zamanda konuşacağım. Kongreden 3-4 gün önce konuşmayı planlıyorum. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım."

A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç ise Yıldırım'ın yeniden aday olmayı düşünüp düşünmediği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Abdullah Kiğılı söyledi bana. Onlar Aziz Yıldırım ile çok yakın, sürekli görüşürler. Burası Fenerbahçe tabii, her şey değişebilir. Ben aday olacağını düşünmüyorum. Aday olsa da Ali Koç'un karşısında kazanamaz diye düşünüyorum."