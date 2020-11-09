Beşiktaş'ta dört Kovid-19 vakası

Beşiktaş Kulübü, üç futbolcusu ile bir personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş, üç futbolcusu ve bir personelinde Kovid-19 pozitif bulgularına rastlandığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde uygulanan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır."

Futbol Takımımıza Uygulanan Covid-19 PCR Testi Hakkında



🔗 https://t.co/iAkroGrtrf pic.twitter.com/e548GGJQeu — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 9, 2020

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