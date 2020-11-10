Formula 1'de Atatürk'e saygı sürüşü

10 Kasım, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma gününde Formula 1 pilotları da kayıtsız kalmadı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı İletisim Başkanlığı organizasyonunda İstanbul'da bulunan Red Bull pilotu Alexander Albon ile Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly, İstanbul sokaklarında 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Saygı Sürüşü' gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı @iletisim Başkanlığı organizasyonunda İstanbul'da bulunan @redbullracing ve @AlphaTauriF1 takımlarının pilotları @alex_albon ve @PierreGASLY Sarayburnu’nda “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Saygı Sürüşü” gerçekleştirdi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 10, 2020
👏👏👏🏎🏎🇹🇷#10Kasım pic.twitter.com/mkS8KtptQn
Formula 1 yarışlarının 14. etabı ‘Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020’, dokuz yıl aradan sonra 13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.
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