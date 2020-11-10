Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaştı

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardığını borsaya bildirdi.

Bordo-mavili kulüp, 2.5 yıl için Avcı'ya toplam 20 milyon lira ödeme yapacak.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbol takımımız teknik direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya 2020-21 futbol sezonu için 5 milyon lira, 2021-22 futbol sezonu için 6 milyon 500 bin lira, 2022-23 futbol sezonu için 8 milyon 500 bin lira garanti ücret ödenecektir."