TFF'den 10 Kasım'a özel forma

TFF'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve saygıyla anıyor, ebediyete intikal edişinin 82. yılında göğsünde ay-yıldız, üzerinde Atamızın el yazısını taşıyan milli formaya ruhunu veriyoruz. Hemen 'www.ebediforma.com'a gir, üzerinde isminin ve numaranın yazılı olduğu '#EbediFormanı' oluştur ve bu gururun bir parçası ol. Bu özel anı kaçırma, 10 Kasım senin için ölümsüz olsun" ifadeleri kullanıldı.
Göğsümüzde Ay Yıldız— TFF (@TFF_Org) November 10, 2020
Kalbimizde Sevgin
Formamızda Senin İzin
Atamızın el yazısını taşıyan #EbediForma’yı gururla taşıyoruz. https://t.co/m3UdcvSBYI’a gir, sen de bu gururun bir parçası ol. pic.twitter.com/LwKIJ5yz4C
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)