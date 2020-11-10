Galatasaray seçime gidiyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır. Camiamıza ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Öte yandan, ​Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen Galatasaray başkanlık seçiminin öne çekilmesi ile adaylığını ilk açıklayan isim Burak Elmas oldu.