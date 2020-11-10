Galatasaray seçime gidiyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır. Camiamıza ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur"
Kamuoyuna duyuru pic.twitter.com/i8uE66e2S8— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 10, 2020
Öte yandan, Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen Galatasaray başkanlık seçiminin öne çekilmesi ile adaylığını ilk açıklayan isim Burak Elmas oldu.
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