Sahil güvenlikten federasyonu protesto için İtalya'ya yelken açan takım taraftarlarına: Peşinizdeyiz, geri dönün

Tunus Futbol Federasyonu'nun 17 Ekim'de Croissant Sportif Chebbien (CSC) Kulübü'nün faaliyetlerini bir yıllığına askıya alma kararını protesto için haftalardır İtalya'ya göç etme tehdidinde bulunan taraftarlar, sözlerini tuttu.

Tunus'ta federasyondan yasak yiyen profesyonel 1. futbol ligi takımı CS Chebba'nın yaklaşık 300 taraftarı, Chebba limanında balıkçı teknelerine doluşup İtalya'ya doğru Akdeniz'e açıldı.

Taraftarların Tunus ve CS Chebbien bayrakları açarak ve takım tezahüratlar yaparak denize açıldıkları beş balıkçı teknesine sahil güvenlik tekneleri eşlik etti.

Taraftar tekneleri uluslararası sulara ulaştığında sahil güvenlikten ilerlemeyi durdurup geri dönmeleri anonsu geldi.

Ancak iki tekne geri dön emrine uymayı reddederek uluslararası sularda ilerledi.

Federasyon ile kulüp başkanı arasındaki kavga takıma bir yıl futbol yasağı gelmesiyle sonuçlanırken, Chebba sakinleri protesto gösterileri ve genel grev düzenlemiş, hızlarını alamayanlar Tunus'u terk etmek için yemin etmişti.

CS Chebba Kulübü Destek Koordinasyonu üyesi Muhammed Ali Abbas, yetkililerin sessiz kalması karşısında ülkeyi terk edip İtalya'ya gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Komitenin limanda kurduğu çadırda İtalya yolculuğuna katılmak için 2 binden fazla kişi imza vermişti.





