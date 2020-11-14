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    Formula 1 -Türkiye

    Fatih Altaylı'dan Formula 1'deki asfalt krizine ilişkin açıklama: Bize yeni asfalt dökmeye gerek yok dediler

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    Spor
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    Formula 1 Türkiye Grand Prix’de görevlendirilen dört hakemden biri olan Fatih Altaylı "Yarış kesinleştiği zaman FIA'dan Türkiye'ye geldiler. Pistin asfaltının eski olmakla beraber bir yarış idare edebileceğini söylediler" dedi.

    Formula 1 pilotlarının İstanbul Park pisitinin kaygan olmasından dolayı eleştiride bulunması büyük yankı uyandırdı. Türkiye Grand Prix'sinde yerel hakem olan ünlü gazeteci Fatih Altaylı antrenman yarışları sonrası açıklamada bulundu.

    Ajans Spor'dan Orhan Gülek'in haberine göre, Fatih Altaylı "Yarış kesinleştiği zaman FIA'dan Türkiye'ye geldiler. Pistin asfaltının eski olmakla beraber bir yarış idare edebileceğini söylediler. Bize 'bir yarış için yeni asfalt dökmeye gerek yok, yeni asfalt dökmek sıkıntı yaratabilir' dediler. Ancak Ulaştırma Bakanlığı 'büyük bir iyi niyetle' asfaltı yeniledi. Ama iyi niyet her zaman olumlu sonuç vermeyebiliyor. Büyük bir iyi niyetle buranın asfaltı yenilendi. Kötü mü yapıldı? Hayır iyi yapıldı. Ama yarıştan hemen önce yenilendiği için asfalt, üzerinden şimdiye kadar hiçbir vasıta geçmedi ve asfaltın yüzeyi biraz kaygan. Bu da antrenmanların başlangıcında büyük bir zorluk yarattı. Pist kullanıldıkça asfalt normalleştirecektir" değerlendirmesinde bulundu.

    Altaylı, çözüm olarak da gece boyunca pistin üzerinde kauçuk kalsın diye, pistte başka araçlarla pistin kayganlığını gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

    9 yıl aradan sonra yeniden Formula 1 takvimine giren Türkiye, Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si ile pilotların kıyasıya mücadelesine sahne olacak. 

    ‘Formula 1’de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot’ rekorunu kırma şansı bulunan Lewis Hamilton, yarışlar öncesi yapılan antrenman turlarında pistten şikayetçi olmuştu. Hamilton, “Nedenini bilmiyorum ama zemini yeniden asfaltlamışlar. Bunun için milyonlar harcanmış. Islak yerlerde arabanın kontrolünü sağlamak imkansız. Burası harika bir pist… Burada uzun süredir yarış yapılmadığının farkındayım ama yeni asfalt için milyonlar harcamak yerine, sadece temizlemeleri yeterli olabilirdi. Nasıl oluyorsa bu zemin oldukça pürüzsüz. Pistler eskidikçe asfalt arasındaki açıklıklar büyür, böylece lastikler daha iyi çalışır, ancak buradakinde asfaltlar aşırı kapalı, oldukça düz ve parlak ve bence konulan yağ veya koydukları her neyse asfalttan sızıntı yapıyor. Resmen b*k gibiydi, büyük B ile" demişti

    Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise yarın 15.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

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