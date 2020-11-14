Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Hamilton’a: 'Bak işine kardeşim'

Dünya’nın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1, 9 yıl aranın ardından İstanbul’da başladı. Formula 1 Türkiye Grand Prix'de Tuzla Intercity İstanbul Park’ta sıralama turları, şiddetli yağış nedeniyle durduruldu.

Daha sonra Tuzla Belediyesi yol süpürme aracı, ara verilen sıralama turlarının yeniden başlaması için pisti kurutma çalışmalarına başladı. Temizlik aracını pistin birinci virajının başında gören izleyiciler ise ’Birinci viraja ulaşan tek araç’ yorumunu yaptı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yaşanan görüntülere esprili bir şekilde Twitter üzerinden; "Lewis Hamilton, bak işine kardeşim" yorumunda bulundu.

Formula 1 organizasyonunun resmi Twitter hesabı, Tuzla Belediyesi’nin yol süpürme aracının birinci virajdaki fotoğrafını "Geç katılımcı Pole pozisyonu için ortaya çıktı" yorumuyla paylaşmıştı.