7. şampiyonluğunu İstanbul'da kazanan Hamilton, Schumacher'i yakaladı

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Mercedes pilotu Hamilton, bitime 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti. 35 yaşındaki Hamilton böylece 7 şampiyonluğu bulunan Schumacher'e yetişmiş oldu.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.

© REUTERS / MURAD SEZER Hamilton birinciliğinin ardından telsizde gözyaşları içinde takımıyla yaptığı konuşmada "Çok teşekkürler... İmkansızın hayalini kuran tüm çocuklar, bunu siz de yapabilirsiniz. Size inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İkinci sırada Perez, üçüncü sırada Vettel

Racing Point'ten Meksikalı Sergio Perez'in ikinci olduğu yarışta Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.

Schumacher'in 'Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot' rekoruna ortak

2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019'dan sonra 2020 sezonunda da zafere ulaşarak kariyerinin 7. şampiyonluğunu kazanan 35 yaşındaki Hamilton böylece Alman Michael Schumacher'in 'Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot' rekorunu egale etti.

He did it. He really did it. 🖤💜 pic.twitter.com/32lPUlBRbp — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 15, 2020

Yarış sonrası yapılan törende TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birinci olan Hamilton, ikinci sıradaki Perez ve üçüncülüğü alan Vettel'e kupalarını takdim etti.