7. şampiyonluğunu İstanbul'da kazanan Hamilton, Schumacher'i yakaladı

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı.
Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.
İkinci sırada Perez, üçüncü sırada Vettel
Racing Point'ten Meksikalı Sergio Perez'in ikinci olduğu yarışta Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.
LEWIS HAMILTON IS A SEVEN TIME WORLD CHAMPION!#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/gOGfeEZxp8— Formula 1 (@F1) November 15, 2020
Schumacher'in 'Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot' rekoruna ortak
2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019'dan sonra 2020 sezonunda da zafere ulaşarak kariyerinin 7. şampiyonluğunu kazanan 35 yaşındaki Hamilton böylece Alman Michael Schumacher'in 'Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot' rekorunu egale etti.
He did it. He really did it. 🖤💜 pic.twitter.com/32lPUlBRbp— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 15, 2020
Yarış sonrası yapılan törende TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birinci olan Hamilton, ikinci sıradaki Perez ve üçüncülüğü alan Vettel'e kupalarını takdim etti.
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