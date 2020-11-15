Mercedes takım patronu Toto Wolff açıkladı: Formula 1 kupa töreninde şampanya yerine gazoz verildi

Skysport yayınına katılan Toto Wolff katıldığı programda podyumda şampanya verilmediğini ve gazoza benzeyen bir şey olduğunu açıkladı.

Britanyalı pilotla birlikte podyumda bu başarıyı kutlayan Avusturyalı yatırımcı Wolff, daha sonra Sky Sports’a yaptığı açıklamada “Birlikte eve gideceğiz ve (kutlamada) az önce podyumda gördüğümüz Sprite’tan farklı şeyler olacak” dedi.

Bu tür kutlamalarda geleneksel olarak şampanya patlatılır.

Yetkililerden konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

🗣️Toto Wolff: "Patlattığımız şey Sprite benzeri bir Gazoz'du." pic.twitter.com/47nTzUbBg3 — Tutkumuz F1 #TurkishGP 🇹🇷🏎 (@F1tutkumuz) November 15, 2020

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