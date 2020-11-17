Belözoğlu: TFF’nin bu işin sorumluluğunu alması gerekiyor

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarına açıklamalar yaptı ve Fenerbahçe'deki hedeflerinden lig yarışına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye gazetesinden Emin Uluç'un aktardığına göre, Belözoğlu, Türkiye’de hakemlerin baskı altına alınmaya çalışıldığını belirterek “Hakemlerin algılara yenik düşmesini istemiyoruz. Algıyla hakemlerin etkilenmeye çalışılmasından ve etkilenmesinden rahatsızız” dedi.
'Federasyonun tek merkezli bir test organizasyonu yapması herkes için daha sağlıklı olacaktır'
Maçların pozitif vakalar dolayısıyla hükmen tescil edilmesine ilişkin fikirleri sorulan Belözoğlu, şunları kaydetti:
- "Özelinde tam değerlendirdiğimiz bir durum değil ama sporcu gözüyle herkesin ortak noktada birleşeceği bir yapı oluşursa kulüp olarak destekleriz. Hep beraber tartışılarak bir noktaya varılması gereken bir durum var. 14-15 rakamını bulacaksa oynayamayacak durumdaki oyuncu, federasyonun bu işin sorumluluğunu alması gerekiyor. Tek elden, tek yapı içinde bir sağlık merkezi kurulup bunun hayata geçirilmesi lazım… İnsan sağlığının burada ön planda olması gerekiyor. Federasyonun tek merkezli bir test organizasyonu yapması herkes için daha sağlıklı olacaktır.”
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