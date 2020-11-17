Belözoğlu: TFF’nin bu işin sorumluluğunu alması gerekiyor

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak "14-15 rakamını bulacaksa oynayamayacak durumdaki oyuncu, federasyonun bu işin sorumluluğunu alması gerekiyor. Tek elden, tek yapı içinde bir sağlık merkezi kurulup bunun hayata geçirilmesi lazım" dedi.