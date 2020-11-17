Süper Lig'de hükmen yenilgi kapıda

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, ligi 16 Mayıs'ta bitirmek zorunda olduklarını söyledi. Özdemir, "Kulüplere 'Gerekirse altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz' dedik. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, yapacak bir şeyimiz kalmıyor, hükmen yenilgi dışında" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Adil Demirçubuk'un haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) futbola etkilerini değerlendirdi.

Son zamanlarda tartışılan 'hükmen yenilgi' uygulamasıyla ilgili konuşan Özdemir, "Son Kulüpler Birliği toplantısında bu konuyu ben tartışmaya açtım. Kulüplere ligin ikinci yarısı itibariyle Kovid-19'dan dolayı maçları ertelemeyeceğimizi ve hükmen yenilgi kararı almayı düşündüğümüzü söyledim" dedi.

Konuyu başkanlara ilettiklerini kaydeden Özdemir, "Başkanlarımıza da, 'Lütfen aranızda tartışın ve bir karar alın. Sizi dinleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz böyle bir karar alabiliriz' dedim. Çok açık bir şekilde kendilerine ifade ettim" diye konuştu.

Neden böyle bir karar alabileceklerine de açıklık getiren Özdemir, şunları kaydetti: