Galatasaray'da 3 futbolcunun daha Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, milli takım arası sonrası futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için dün yapılan Kovid-19 PCR testlerinde 3 oyuncunun sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/FhJuy46Qka— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 17, 2020
Oyuncuların tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı kaydedildi.
Daha önce de milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncuyla sarı-kırmızılı takımdaki vaka sayısı 5'e yükseldi.
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