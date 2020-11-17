Galatasaray'da 3 futbolcunun daha Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, milli takım arası sonrası futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için dün yapılan Kovid-19 PCR testlerinde 3 oyuncunun sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/FhJuy46Qka — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 17, 2020

​Oyuncuların tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Daha önce de milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncuyla sarı-kırmızılı takımdaki vaka sayısı 5'e yükseldi.