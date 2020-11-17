Arda Turan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray forması giyen Arda Turan, kişisel Instagram hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını duyurdu. Turan 'story' şeklinde yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dün yapılan Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa sürede görüşmek üzere..."

Galatasaray Kulübü, bu sabah saatlerinde üç futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.